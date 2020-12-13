2020/12/13 | 19:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ استقبل وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم ، اليوم الأحد في مكتبه الرسمي بمقر الوزارة ، الفنان مقداد عبد الرضا وناقشا الواقع الفني والثقافي.وأكد وزير الثقافة بحسب بيان للوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه : سعي الوزارة في أن تكون قريبةً من جميع المثقفين والفنانين، ومساندة لهم من خلال التواصل المستمر والاطلاع على كل الاقتراحات والمشاريع الفنية والثقافية، بما يرسخ دور الوزارة كداعمٍ أساسٍ لكل المبدعين./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الثقافة يبحث مع الفنان مقداد عبد الرضا الواقع الفني والثقافي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الثقافة يبحث مع الفنان مقداد عبد الرضا الواقع الفني والثقافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).