2020/12/13 | 19:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافت المنية يوم الاحد، بمدينة اربيل ، اللاعب السابق لمنتخب العراق بكرة السلة، دلير رسول، بعد صراع مرير مع المرض.

الراحل كان من ابرز الاسماء اللامعة بكرة السلة في اقليم كوردستان والعراق، في الثمانينات من القرن المنصرم، وكان ايضا من الكوادر المتميزة للاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة اربيل .

PUKmedia قسم الرياضة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة رياضي لامع بكرة السلة في اربيل ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة رياضي لامع بكرة السلة في اربيل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).