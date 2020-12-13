رسالة بخط اليد تظهر أوامر داخلية بين قيادات التنظيم

2020/12/13 | 19:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أظهرت وثيقة، حصل عليها جهاز مكافحة الإرهاب، الأحد، وهي مكتوبة بخط اليد تعود لتنظيم "داعش" تضمنت أوامر جديدة، وتعيينات لعدد من ’القادة’.

وتظهر الوثيقة، التي حصل "ناس" (13 كانون الأول 2020)، تكليف 4 عناصر من التنظيم، بمناصب عسكرية وإدارية وكالتالي:

ابو محمود الحديدي اميراً على قاطع الفاروق

ابو سياف نائب امير القاطع

ابو انس الاحمدي اداري قاطع الفاروق

ابو سيناء عسكري القاطع

وذكرت الوثيقة ان "على الاخوة السمع والطاعة"، فيما اظهرت الوثيقة توقيع، شخص يدعى "ابو عبد الله" بتاريخ 24 ذو القعدة 1440.

وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول عبدالله، الاحد، مقتل 42 عنصراً من تنظيم داعـش خلال عملية "السيل الجارف" في نينوى.

وذكر بيان للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 كانون الاول 2020)، أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة وإشراف مُباشر من قبل رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب، إنطلقت عملية (السيل الجارف)"، مبينا أن "قوات جهاز مُكافحة الإرهاب داهمت مايُسمى قاطع (دجلة)، الذي تنشط فيه عصابات داعش الإرهابية في منطقة عين الجحش جنوبي مدينة الموصل بعد جُهد فني ومعلوماتي لمُديرية استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان أن "أبطال الجهاز شرعت بالاشتباك مع بقايا عناصر العصابات الإرهابية ليومين مُتتالين أجبر فيها فُرسان جهاز مُكافحة الإرهاب عناصر العدو على التقهقر والعودة إلى الأنفاق والكُهوف التي يتحصنون بها".

وتابع، "بعدها باشرت القوات بإقتحام مواقعهم حيث وصلت شدة المواجهة إلى الإشتباك بالرُمانات اليدوية المُتفجرة داخل الأنفاق، وقد أسفرت هذه العملية البطولية عن قتل (٤٢) عُنصرا إرهابياً من عصابات داعـش من ضمنهم، ما يسمى والي قاطع دجلة المُكنى ( براء ) ونائبه ( أبو محمود ) والمسؤول الإعلامي لقاطع دجلة المدعو ( أبو سياف ) مع مساعده سجاد، وعسكري قاطع الفاروق أبو سيناء، فضلا عن العثور على عدد من الأسلحة والأعتدة المتنوعة ومبالغ مالية محلية وأجنبية داخل مقرات العصابات الإرهابية".

وأشار البيان إلى أن "هذه العملية جاءت بإسناد جوي من طيران الجيش العراقي الباسل وطيران التحالُف الدولي".

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