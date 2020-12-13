كلوب يعلن طبيعة إصابة جوتا ومدة غيابه عن ليفربول

2020/12/13 | 19:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} أعلن يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي، مدة غياب الدولي البرتغالي جوتا، بعد إصابته في مباراة ميتلاند الأخيرة.

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