عالية نصيف تحذر من إرسال مبلغ 960 مليار دينار الى الإقليم عن ثلاثة أشهر بدون إيرادات

2020/12/13 | 19:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت النائبة عالية نصيف من قيام

الحكومة الاتحادية بإرسال مبلغ 960 مليار

دينار الى حكومة اقليم كردستان عن ثلاثة

أشهر، مبينة أن أية جهة في الدولة تقوم

بتحويل هذه الأموال بدون إيرادات

ستتحمل التبعات القا

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