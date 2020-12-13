حتى لا يضيع النصر الذي تحقق

2020/12/13 | 19:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جواد العطار

مرت علينا قبل ايام الذكرى الثالثة

للنصر التاريخي على داعش الارهابي

واسقاط خلافته المزعومة بتحرير مدينة

الموصل وباقي محافظات العراق التي سقطت

في غفلة من الزمن ، واحتاج العراق الى

اكثر م

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