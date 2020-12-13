النزاهة توضح تفاصيل الحكم الصادر بحق وزيرة التربية السابقة

2020/12/13 | 19:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

كشفت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد، تفاصيل الحكم الصادر بحق وزيرة التربية السابقة، مُبيّنةً أن المُدانة ارتكبت مخالفاتٍ في عقدٍ أبرمته الوزارة؛ مع إحدى شركات التأمين الصحي.

وقالت الهيئة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن ” تفاصيل القضية تشير إلى ارتكاب مخالفاتٍ في عقد التأمين الصحي المُبرم بين وزارة التربية وإحدى شركات التأمين، وإعداد ملحقٍ للعقد يتضمَّن دفع مبلغ (41,000,000,000) مليار دينارٍ من صندوق الوزارة إلى الشركة”، موضحة أن “أجراءات الهيئة التحقيقية والمتابعة الدقيقة لتفاصيل القضية أفضت الى إعادة المبلغ الى خزينة الدولة .”

وأفادت بأن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة اصدرت حكمها بحق المدان ، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، فقرَّرت الحكم عليه بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات. ”

وكانت الهيئة قد أعلنت عن صدور عدة أحكامٍ قضائيَّةٍ في قضيَّة عقد التأمين الصحي لوزارة التربية بحق مدير العقود في الوزارة والمدير المفوض للشركة المتعاقدة معها.



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