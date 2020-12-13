2020/12/13 | 19:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 8 دقیقة

180 مشاهدة

دیجیتال میدیا إن آر تي

حذرت وزارة الثقافة في حكومة إقليم كوردستان، الاحد، ثلاث قنوات فضائية، باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضدها، في حال نقلها مشاهد العنف وحرق مقرات الاحزاب والمكاتب الحكومية.

ودعا مركز مترو في بيان تلقى "دیجیتال میدیا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (13 كانون الاول 2020)، وزارة الثقافة في حكومة إقليم كوردستان إلى وقف الضغط والتهديد "بالعقاب الشديد" لثلاث قنوات فضائية روداو سبيدة وبيام، وإلغاء قرار وقف بث قناة "ان ار تي".

وأضاف البيان انه "وفي رسالة وقعهما شيروان عولا خورشيد، المدير العام للإعلام والطباعة في وزارة الثقافة والشباب، استنادا إلى التعليمات رقم 1 لعام 2014، أرسل تحذيرات إلى قنوات روداو وسبيدة وبيام".

وتابع، ان الرسالة تضمنت، تحذيرا القنوات من بث مشاهد العنف وحرق مقرات الحزب والمكاتب الحكومية وتشجيع الناس بشكل مباشر أو غير مباشر على العنف والشغب والاخلال بالسلم الاجتماعي، وانهم "ملزمون باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد انتهاكاتكم".

وفي وقت سابق من صباح يوم الاثنين، 7 كانون الأول، وبقرارات من نفس الجانب الرسمي، توجهت قوة أمنية إلى المقر الرئيس لقناة NRT في السليمانية، واوقفت بث القناة، وأخذت بعض المعدات وكسرتها، وأغلقت القناة لمدة اسبوع كامل، وبعد انقضاء الفترة المحددة، قامت بتمديد فترة الاغلاق لأسبوع آخر.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إغلاقها NRT لنقلها الاحتجاجات.. حكومة إقليم كوردستان تهدد قنوات اخرى) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد إغلاقها NRT لنقلها الاحتجاجات.. حكومة إقليم كوردستان تهدد قنوات اخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).