نائب: سببان يمنعان إجراء الانتخابات المبكرة في حزيران 2021.. قد تؤجل لهذا الموعد

وأكد النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، الأحد (13 كانون الأول 2020)، أن الكتل السياسية طرحت 3 توقيتات يمكن من خلالها إجراء الانتخابات المبكرة.وقال الموسوي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "الكتل السياسية في السابق ناقشت ثلاثة مقترحات لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة الأول أن تكون في شهر حزيران المقبل، والثاني في شهر تشرين الأول المقبل، والثالث في شهر كانون الأول من العام 2021".واضاف أن "البت في مواعيد إجراء الانتخابات من عدمه سيكون بعد تشريع قانون تمويل الانتخابات، وإكمال طاقم مفوضية الانتخابات (مدراء الفروع والأقسام)، والتصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية"، معتقدا ان "هذه الأمور تحتاج إلى وقت طويل للإكمال قبل الاتفاق على اجراء الانتخابات في مواعيدها المقترحة".وتابع الموسوي أن "الكتل السياسية طالبت بتأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة إلى عدم ، بسبب اكتمال طاقم مفوضية الانتخابات، وتأخير تعديل قانون المحكمة الاتحادية".
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