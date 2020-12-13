نائب: سببان يمنعان إجراء الانتخابات المبكرة في حزيران 2021.. قد تؤجل لهذا الموعد

2020/12/13 | 19:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد توقع عضو مجلس النواب، عامر فايز، اليوم الاحد (13 كانون الأول 2020)، تأجيل اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة التي حددت الحكومة موعدها في حزيران المقبل، لافتا الى ان الضمانات الحكومية بإجرائها غير واضحة وفق المعطيات الحالية. وقال الفايز في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة تعهدت بإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد وهو السادس من حزيران 2021، لكن المعطيات الحالية تشير عكس ذلك خصوصا فيما يتعلق بتعديل قانون المحكمة الاتحادية". وأضاف ان "تعديل قانون المحكمة حتى الان، لم يطرح داخل مجلس النواب لتمريره نظرا للاشكاليات التي تثار حوله من قبل بعض الأطراف السياسية"، لافتا الى ان "هناك مشكلة أخرى تتعلق في تحديث بطاقة البايومترية التي تحتاج مفوضية الانتخابات لوقت طويل من أجل إكمال توزيعها على جميع المشاركين". وبين انه "وفق المعطيات الحالية بالتالي من المتوقع ان يتم تأجيل اجراء الانتخابات لنهاية العام المقبل".

وأكد النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، الأحد (13 كانون الأول 2020)، أن الكتل السياسية طرحت 3 توقيتات يمكن من خلالها إجراء الانتخابات المبكرة.وقال الموسوي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "الكتل السياسية في السابق ناقشت ثلاثة مقترحات لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة الأول أن تكون في شهر حزيران المقبل، والثاني في شهر تشرين الأول المقبل، والثالث في شهر كانون الأول من العام 2021".واضاف أن "البت في مواعيد إجراء الانتخابات من عدمه سيكون بعد تشريع قانون تمويل الانتخابات، وإكمال طاقم مفوضية الانتخابات (مدراء الفروع والأقسام)، والتصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية"، معتقدا ان "هذه الأمور تحتاج إلى وقت طويل للإكمال قبل الاتفاق على اجراء الانتخابات في مواعيدها المقترحة".وتابع الموسوي أن "الكتل السياسية طالبت بتأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة إلى عدم ، بسبب اكتمال طاقم مفوضية الانتخابات، وتأخير تعديل قانون المحكمة الاتحادية".

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