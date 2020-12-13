1500 دينار مقابل الدولار.. خبير يتحدث عن تحرك جهتين ويتهم ثالثة برفع سعر الصرف

2020/12/13 | 19:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

اتهم الخبير الاقتصادي، راسم العكيدي، الأحد، 13 كانون الأول، 2020، المصارف الأهلية بالوقوف وراء أرتفاع سعر صرف الدولار، لزيادة ارباحها.

وقال العكيدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق يعاني حاليا من أزمة مركبة نتيجة شحة العملة الوطنية الناجمة عن تأخر صرف رواتب الموظفين، مما خلف ضعفا بالقدرة الشرائية للفرد، فضلا عن انخفاض ايرادات الدولار للبنك المركزي وضعف الاستيراد الناجم عن تداعيات ازمة كورونا".

واضاف أن "أرتفاع سعر الدولار مؤخرا في الاسواق العراقية تقف وراءه المصارف الاهلية التي تريد مضاعفة ارباحها وتعويض خسائرها عن قلة ما تحصل عليه من ارباح في مزاد العملة".

واشارإلى أن "أرتفاع الدولار في كل بلدان العالم ناجم عن ازمة اقتصادية أو مالية لأنه كلما شح الدولار في ظل وجود طلب عليه ترتفع الاسعار".".

وبين العكيدي أن "بعض المختصين والاقتصاديين يدفعون الحكومة لخيار تعويم الدولار من خلال تحرير سعر صرفه ودفعه ليصل الى 1500 دينار لكل دولار لسحب القيمة النقدية منه، لكن هذه الخطوة فيها اضرار ستكون قاسية على الاسر الفقيرة، لما تولده من ارتفاع بالاسعار".

وفي وقت سابق، أظهرت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، اليوم الأحد (13 كانون الأول 2020)، ارتفاعاً طفيفاً قياساً بأسعار يوم أمس، والأيام السابقة.

وسجل سعر بيع الدولار 127,500 دينار، بينما سعر شراء الدولار فهو 126,500 دينار، وبشكل تقريبي، وفقاً لأصحاب بعض الصيرفات.

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