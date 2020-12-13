وزارة النفط تعلن اطفاء البئر 44 في حقل خباز بكركوك/ موسع

2020/12/13 | 19:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت وزارة النفط،اليوم الاحد، عن اطفاء البئر 44 في حقل خباز النفطي بمحافظة كركوك.وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية / نينا / نسخة منه، ان" الجهود الوطنية المخلصة في شركة نفط الشمال والجهات الساندة من الشركات الوطنية قد تمكنت وبإمكاناتها الذاتية من اطفاء البئر رقم 44 في حقل خباز النفطي بوقت قياسي غير مسبوق".واشار الى" استمرار الجهود الوطنية المخلصة للعاملين في القطاع النفطي وباشراف ومتابعة وزير النفط احسان عبد الجبار لاطفاء البئر 33 في حقل خباز، وهو خير رد على الارهاب الاعمى الذي يستهدف ضرب الثروة الوطنية والاقتصاد الوطني".وكانت العناصر الارهابية قد استهدفت صباح الاربعاء الماضي بئرين نفطيين في حقل خباز النفطي بمحافظة كركوك./انتهى8

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