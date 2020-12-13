عضو بالديمقراطي: نيجرفان بارزاني سيزور بغداد لتوقيع إتفاق نفطي شامل

2020/12/13 | 19:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اوضح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام ، ان” رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يزور بغداد يوم غد الاثنين للتوقيع على الاتفاق الشامل مع الحكومة الاتحادية والذي ينص على تسليم الإقليم 460 ألف برميل من النفط يومياً مقابل تسليم بغداد لحصة الإقليم من الموازنة ورواتب الموظفين والبيشمركة كاملة.

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