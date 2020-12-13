رمان حلبجة يجتاح اوروبا

2020/12/13 | 19:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت شحنة اولى من رمان حلبجة الى المانيا، بعد تزايد الطلب عليه في اوروبا.

واوضح المستثمر الكوردي فريديون نامدار: ان تصدير رمان حلبجة بدأ اولا الى بريطانيا وشهد اقبالا كبيرا من قبل الجالية الكوردية والنواب في البرلمان البريطاني، موضحا، انه تم تصدير شحنتين الى بريطانيا منذ نحو شهر، بعد استحصال الموافقات الرسمية.

واضاف: ان 20 طنا من رمان حلبجة تم تصديره الى المانيا، باستمرار الجهود لايصال عدة شحنات اخرى الى السويد، مشيرا الى ان الطلب يزداد على رمان حلبجة المتميز بجودته وطعمه في الاسواق العربية والاوربية.

وكانت وزارة الزراعة في اقليم كوردستان قد مددت قبل ايام، قرار حظر استيراد الرمان الى الاقليم لحين انتهاء موسمه.

PUKmedia خاص

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