الهجرة تبلغ ألمانيا: لا نرغب بإعادة اي عراقي بشكل قسري

2020/12/13 | 19:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو السفير الالماني ببغداد بعدم رغبة العراق باعادة اي مواطن عراقي من الخارج بصورة قسرية جاء ذلك على خلفية استقبالها اليوم سعادة السفير الالماني اوله ديل بمبنى الوزارة في العاصمة بغداد.

وأضافت وزارة الهجرة في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، اليوم الاحد: ان جابرو ذكرت خلال اللقاء " انه تم تشكيل اللجنة الوطنية العليا لمتابعة اوضاع العراقيين في الخارج باعتبارها الجهة المعنية في تقديم الدعم والمساعدة للعراقيين المتواجدين في الخارج.

وفيما يخص ملف النزوح والعودة، اكدت الوزيرة، حسب البيان، "على ضرورة تقديم الدعم والمساعدة الى الفئات الهشة من النساء ومساعدتهم على الاندماج وإعادة الاستقرار لهم من خلال تقديم المشاريع المدرة للدخل وبرامج الحماية".

وابدت جابرو، حسب بيان الهجرة، "استعداد الوزارة الكامل بتقديم الدعم للجانب الألماني والمنظمات الدولية الشريكة عبر تزويدهم بالاحصائيات والمعلومات عن مناطق النزوح واحتياجاتهم والمشاريع التي من شأنها أن تسهيل وتشجع عودة النازحين".

كما وعبرت وزيرة الهجرة عن شكرها وتقديرها للجانب الألماني داعية أن تكون المساعدات التي ستقدم من المانيا موجهة للجهات المعنية وان يتم تمويل المشاريع التي تخدم النازحين ودعم اعمار مناطقهم الأصلية لتسهيل مهمة عودتهم.

من جانبه ابدى السفير الالماني استعداد حكومته لتقديم كافة التسهيلات للوزارة في إعادة العراقيين طوعيا إلى مناطقهم الأصلية بالإضافة الى توفير المساعدات اللازمة للنازحين بعد العودة.

واختتم اللقاء بتقديم السفير الألماني دعوة رسمية الى السيدة الوزيرة بزيارة ألمانيا لمناقشة اوضاع العراقيين هناك ولقاء المسؤولين عن هذا الملف.

PUKmedia اعلام وزارة الهجرة

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