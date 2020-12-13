نائب: الحكومة لم توفر 1% من احتياج الانتخابات

2020/12/13 | 19:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

بين النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الاحد، ان الحكومة لم توفر 1% من احتياج مفوضية الانتخابات لاجراء الانتخابات النيابية المبكرة.

وقال كريم في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الحكومة تعتمد على تمويل الانتخابات وفق الاقتراض وهذا الامر غير صحيح ولا يمكن القبول به داخل مجلس النواب”، لافتا الى ان “اجراء الانتخابات وفق الظروف الحالي امر صعب ولا يمكن تحقيقه”.

واضاف ان “حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم توفر 1% من احتياج المفوضية لاجراء الانتخابات النيابية المبكرة”، مبينا ان “الحكومة ليس لديها جدية حقيقية باجراء الانتخابات”.

واكد النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي ،الخميس الماضي ، انه لا وجود لامكانية تشكيل تحالفات سياسية في الفترة المقبلة .



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