2020/12/13 | 19:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت سويسرا بشدة اتهامها بأن اتفاقاً عقدته مع الصين ولم يكشف عنه إلا مؤخرا، كان من شأنه مساعدة بكين على ملاحقة معارضين، في إعلان شوّه سمعة البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سويسرا تنفي اتهامات بشأن "اتفاق سري" مع الصين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سويسرا تنفي اتهامات بشأن "اتفاق سري" مع الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).