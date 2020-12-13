مؤسس “بيونتيك” يتوقع موعد السيطرة على كورونا

2020/12/13 | 20:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مؤسس شركة “بيونتيك” الألمانية التي أنتجت مؤخرا مع شركة فايزر لقاحها لفيروس كورونا، أن الوباء العالمي “كوفيد-19” ستتم السيطرة عليه بنهاية الصيف المقبل.

وذكر أوغور شاهين، مؤسس شركة “بيونتيك”: ” نأمل أن نتمكن من طرح اللقاح بسرعة كبيرة، مما يقلل بشكل كبير الضغط على المستشفيات”.

وقال إن الأمر سيستغرق تحصين 30 بالمئة من الأميركيين باللقاحات لبدء ملاحظة الفرق، حسب ما أشار شاهين لمحطة “فوكس نيوز”، مشيرا إلى أن هذا من الممكن أن يتم بحلول أبريل المقبل، على أن يتم السيطرة على الفيروس عالميا مع نهاية صيف 2021.

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