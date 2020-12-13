مرشح لمنصب رئيس برشلونة يوجه إنذارا شديد اللهجة لميسي

2020/12/13 | 20:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

وجه إيميلي روسو المرشح لمنصب رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، إنذارا شديد اللهجة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني.

وقال روسو في تصريحات لصحيفة “آرا” الكتالونية إن: “ميسي عليه أن يضحي من أجل النادي بتخفيض راتبه، وإلا فليرحل عن جدران ملعب كامب نو”.

وردا على سؤال بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني في برشلونة حال توليه رئاسة النادي الكتالوني، رد روسو، قائلا: “سيكون علينا وقتها الجلوس مع ميسي، وأن نطلب منه التضحية بتخفيض راتبه”.

وواصل: “راتب ميسي في الوقت الحالي لا يمكن تحمله.



ليو كتب صفحات رائعة في تاريخ النادي، ويجب أن يكرم، ولكن على أرض الواقع سنطلب منه بعض التضحيات أيضا”.

وأضاف روسو الذي كان قد اقترح في وقت سابق، إطلاق اسم ليونيل ميسي على ملعب “كامب نو”، تقديرا لما منحه للنادي عبر سنوات طوال: “لكن حال الفشل في التوصل لاتفاق مع ليو، فلن يكون ميسي موجودا في كامب نو.



سيكون وقت الرحيل”.

وتتوافق تصريحات المرشح الرئاسي لبرشلونة مع ما قاله الرئيس المؤقت كارليس توسكيتس مؤخرا، عندما سئل عما إذا كان سيوافق على بيع ميسي حال وجوده على رأس إدارة النادي الصيف الماضي، فأجاب: “إذا تحدثنا عن الأمر من الناحية المالية، بالتأكيد سأوافق”.

رغم ذلك، أكمل توسكيتس بقوله: “هذا قرار يتوجب عليك اتخاذه بعد استشارة الجهاز الفني وموافقته، لكن من الناحية الاقتصادية، فإن بيع ميسي كان ضروريا”.

وستجري انتخابات رئيس نادي برشلونة يوم 24 يناير المقبل، حيث سيتنافس روسو مع الرئيس السابق خوان لابورتا، وفيكتور فونت وخوردي فاري وتوني فريكسيا ولويس فيرنانديز وأوجوستي بينيدتو ولويس فيرنانديز على منصب الرئاسة.

يذكر أن أن ليونيل ميسي (33 عاما) طلب الرحيل بشكل رسمي قبل بداية الموسم الحالي، لكن إدارة النادي السابقة برئاسة جوسيب بارتوميو رفضت الأمر، مشترطة الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقده، البالغ 700 مليون يورو، ويبدو أن الصيف المقبل سيكون وقت الرحيل.



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