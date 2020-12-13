بعد 5 أيام من استهدافه.. النفط تعلن إخماد النيران في حقل خباز

2020/12/13 | 20:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دیجیتال میدیا إن آر تي

أكدت وزارة النفط، الأحد، إخماد النيران في البئر 44 في حقل خباز النفطي بمحافظة كركوك بوقت قياسي وغير مسبوق.

وذكر وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، كريم حطاب، في بيان تلقى "دیجیتال میدیا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (13 كانون الاول 2020)، إن "الجهود الوطنية المخلصة في شركة نفط الشمال والجهات الساندة من الشركات الوطنية، تمكنت وبإمكاناتها الذاتية من إخماد النيران في البئر 44 في حقل خباز النفطي بوقت قياسي وغير مسبوق".

ولفت حطاب، إلى ان "استمرار الجهود الوطنية المخلصة للعاملين في القطاع النفطي وبإشراف ومتابعة وزير النفط إحسان عبدالجبار لإطفاء وإخماد النيران في البئر 33 في حقل خباز وهو خير رد على الإرهاب الأعمى الذي يستهدف ضرب الثروة الوطنية والاقتصاد الوطني".

بدوره قال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، بحسب البيان، أن "الوزارة سخرت في وقت سابق جميع إمكاناتها لدعم وإسناد الفرق الفنية والهندسية في شركة نفط الشمال من أجل الإسراع في السيطرة على النيران وإخمادها وإعادة تأهيلهما".

وفي صباح الأربعاء الماضي، استهدفت عناصر مسلحة بئرين نفطيين في حقل خباز النفطي بمحافظة كركوك.

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