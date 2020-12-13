مقتل 42 داعشيا في عملية

2020/12/13 | 20:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام القوات المسلحة العراقية، اليوم الأحد، أن القوات العراقية قتلت 42 عنصرا من تنظيم "داعش" في عملية "الس...

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