فيروس كورونا: إشادة مصرية باللقاح الصيني

2020/12/13 | 20:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون مصريون، إن لقاح فيروس كورونا الذي استقبلت مصر أولى دفعاته قبل أيام، عرض على جهات علمية مصرية وثبت بتجربته على ثلاثة آلاف متطوع "أمانه وفعاليته".

ولم يتضح بعد إذا ما كانت السلطات الصحية المختصة في البلاد قد أقرت تسجيل واستخدام اللقاح الذي طورته الصين وسجلته الإمارات.

وقال محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحة والوقاية، إن اللقاح الصيني خضع للتجارب الإكلينيكية التي أُجريت في الإمارات والأردن والبحرين ومصر، وأعطي لمليون شخص بالصين.

وأضاف تاج الدين في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية أن اللقاح يمنح مناعة جزئية وأن الحكومة ستعلن الفئات التي تحصل على اللقاحات أولا عبر اللجنة العليا بمجلس الوزراء.

ومن ناحية أخرى قالت نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة المصرية، إن الأبحاث على اللقاح الصيني تتم بدقة وإنه ولم يتم رصد أية أثار جانبية ناجمة عنه حتى الآن.

وكان الرئيس المصري قد دعا لتوزيع لقاح فيروس كورونا على المصريين مجانا، بحسب وزير الإعلام المصري أسامة هيكل.

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