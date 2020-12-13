محور الشمال للحشد الشعبي ينفي اعطاء موافقه تحريرية او شفهيه لتشكيل حشد شعبي كردي في كركوك

2020/12/13 | 20:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/نينا/نفى قائد محور الشمال للحشد الشعبي ابو رضا النجار ،اعطاء اية موافقه شفهية وتحريرية لتشكيل حشد شعبي كردي في كركوك ..داعيا وسائل الاعلام الى توخي الدقه واعتماد المعلومات من مصادرها الرسمية ./انتهى

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