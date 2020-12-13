2020/12/13 | 20:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت شرطة بغداد القبض على محتال متهم بقضايا اصدار اوامر تعيين مزورة وقروض وهويات مزورة.وذكر بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان مفارز مركز شرطة باب الشيخ القت القبض على متهم يقوم بعمليات النصب والاحتيال على المواطنين لغرض اصدار اوامر ادارية مزورة بالتعيين وسحب قروض من المصارف واصدار هويات الرعاية الاجتماعية واصدار بطاقات الماستر كارد المزورة.واشار الى ان المتهم اعترف صراحة بقيامه بالاحتيال على المواطنين وانتحاله صفة موظف في الرعاية الإجتماعية./انتهى9

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