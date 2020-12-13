شرطة الأنبار تعلن تسلمها مهام سيطرة الصقور

2020/12/13 | 20:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار اعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار، الاحد، انها استلمت مهام سيطرة الصقور .وقال بيان لشرطة الانبار تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بناء على أوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء وأوامر قيادة العمليات المشتركة و وزير الداخلية باستلام السيطرات الرئيسية لمداخل محافظة الانبار من قبل قيادة شرطة الانبار مديرية شؤون …

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