تشكيل لجنة نيابية للبت بمشكلة الاراضي الزراعية في كركوك

2020/12/13 | 20:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكلت لجنة نيابية يوم الاحد، للبت بمشكلة الاراضي الزراعية بمنطقتي سركران وبلكانة وكافة المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور.

واوضحت الماس فاضل النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب في بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: انه تقرر اليوم، تشكيل لجنة نيابية تضم ممثلي جميع المكونات للبت في مشكلة الاراضي الزراعية في مناطق سركران و بلكانة و جميع المناطق المشمولة بالمادة 140 .

واضافت: ان نواب كركوك استقبلوا اليوم بمقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك عددا من اهالي ناحية سركران وقرية بلكانة للتباحث معهم بشان الاوضاع التي شهدتها المنطقة خلال الايام الماضية والمتعلقة بمشكلة الاراضي الزراعية وعدد من الممتلكات الاخرى، مؤكدة ضرورة حسم مشاكل المناطق المتنازع عليها وفق الدستور والعمل بتوصيات لجنة المادة 140 من الدستور العراقي الدائم.

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PUKmedia كركوك

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