صور جريئة من موقع عسكري.. ملكة جمال الحرس الوطني الروسي تكشف سبب طردها

2020/12/13 | 20:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت ملكة جمال الحرس الوطني الروسي، المجندة آنا خراماستوفا، إنها طردت من عملها، بسبب "الحسد والغيرة".

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