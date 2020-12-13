لقاءات مع ناشرين عرب وزوار.. كاميرا ’ناس’ في معرض العراق الدولي للكتاب

2020/12/13 | 20:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تسلط كاميرا ’ناس’ الضوء على معرض الكتاب، الذي افتتح قبل أيام، بحضور واسع، ومشاركات كبيرة من دور النشر والشعراء والأدباء،حيث شهد مشاركة أكثر من 300 دار نشر من مختلف دول العالم بأكثر من مليون كتاب متنوع.

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