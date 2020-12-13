2020/12/13 | 20:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { دولية : الفرات نيوز } خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصريحات "نارية" عبر حسابه على موقع تويتر، مشيرا إلى أن الانتخابات الأميركية الفائتة هي الأكثر فسادا عبر التاريخ.

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