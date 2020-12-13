العراق وروسيا يبحثان تبادل المعلومات والتعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب

2020/12/13 | 20:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الاحد، مع السفير الروسي في بغداد، ماكسيم ماكسيموف تبادل المعلومات، لتأمين الحدود العراقية، ومنع تسلل الإرهابيين، إضافة الى التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان صحفي، ان “الاعرجي استقبل بمكتبه اليوم الأحد، السفير الروسي في بغداد، ماكسيم ماكسيموف”، مبينا ان “اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعاون بين البلدين، وسبل تطوير العلاقات بين العراق وروسيا، لما فيه أمن واستقرار المنطقة”.

وشهد اللقاء “بحث ملف مخيم الهول على الحدود العراقية السورية، وأهمية العمل على تبادل المعلومات، لتأمين الحدود العراقية، ومنع تسلل الإرهابيين، إضافة الى التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب”.

وأكد الأعرجي، بحسب البيان، على “أهمية استمرار التعاون بين البلدين، خصوصا في مجال التسليح”، معربا عن “تطلعه لأن تشهد العلاقات العراقية الروسية مزيدا من التطور، لما فيه مصلحة البلدين الصديقين”.

من جهته أعرب السفير الروسي عن سعادته “بتنامي العلاقة بين بغداد وموسكو”، مؤكدا أن “بلاده على استعداد للتعاون مع العراق في المجالات كافة”.

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