الحشد الشعبي يعثر على كدس للصواريخ شمال بيجي في صلاح الدين

2020/12/13 | 20:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، عثور الحشد الشعبي على كدس للصواريخ شمالي بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “قوة من اللواء 31 بالحشد الشعبي عثر على كدس من الصواريخ في منطقة المزرعة التابعة الى قضاء بيجي شمال تكريت”.

واضافت ان “هذه الصواريخ تستخدم كعبوات ناسفة لاستهداف القوات الأمنية والمدنيين”.



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