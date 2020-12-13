اشتباكات مع عناصر من داعش :جهاز مكافحة الارهاب يقتل 42 داعشيا جنوبي الموصل

2020/12/13 | 20:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات

المسلحة اللواء يحيى رسول، الأحد، عن

قتل 42 عنصراً من تنظيم "داعش" جنوبي

مدينة الموصل.

وقال رسول في بيان صحفي، إنه "بتوجيه من

القائد العام للقوات المُسلحة وإشراف

مُ

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