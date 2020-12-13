تولر يؤكد المضي بخفض قوات بلاده في العراق

2020/12/13 | 20:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، المضي بخفض قوات بلاده في العراق وإعادة خطط انتشارها في المنطقة مع استمرار التعاون المشترك في الجهد الاستخباري والأمني لمكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال لقائه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، لبحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، حيث جرى التأكيد على أهمية أن يشهد العراق والمنطقة مزيدا من الأمن والاستقرار، إلى جانب مواصلة الحرب على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

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