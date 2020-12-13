رسول: مقتل 42 من داعش بعملية السيل الجارف جنوبي الموصل

2020/12/13 | 20:34 - المصدر: قناة التغيير

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بدأت عمليات السيل الجارف العسكرية في مناطق جنوبي الموصل وقال اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، ان العمليات اسفرت عن مقتل اثنين وأربعين من عناصر داعش بعملية السيل الجارف جنوبي الموصل،

وأضاف رسول، ان قوة من جهاز مكافحة الإرهاب اشتبكت مع عناصر التنظيم في منطقة سيد دخيل وتمكنت من ضبط عدد كبير من الأسلحة المتوسطة والأعتدة المتنوعة ومبالغ مالية محلية وأجنبية.



مشيرا الى ان هذه العملية جاءت بإسناد جوي من طيران الجيش العراقي وطيران التحالُف الدولي.

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