الداخلية تجهز أهم مداخل الموصل بأجهزة سونار متطورة لضبط مداخل المدينة

2020/12/13 | 20:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جهزت وزارة الداخلية شرطة نينوى بعجلتي سونار لنصبها في اهم مداخل مدينة الموصل بهدف تعزيز القدرات الامنية في ضبط مداخل المدينة.

وقال مصدر امني للتغيير، ان عجلات السونار المختصة بكشف المتفجرات ستوزع على سيطرة العقرب بالمدخل الجنوبي للموصل والثانية ستُنصب في المدخل الشمالي للمدينة .



مشيرا الى ان المحافظة كانت تفتقر لعجلات السونار طوال السنوات الماضية، على الرغم من التهديدات الأمنية المحيطة بها، وان ذلك الدعم اللوجستي يمثل دورا مهما في مراقبة المداخل المهمة.

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