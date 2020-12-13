المرور تعلن المباشرة بنظام الدوام الصباحي والمسائي في مجمعات التسجيل

2020/12/13 | 20:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت مديرية المرور العامة، الأحد، المباشرة بنظام الدوام الصباحي والمسائي في مجمعات التسجيل.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات باشرت بنظام دوام الشفتات(الصباحي،المسائي)، من اجل انجاز معاملات المواطنين وتقديم خدمة افضل للمراجع الكريم واكمال المعاملات المتراكمة نتيجة توقف مجمعات التسجيل في الفترة الماضية …

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