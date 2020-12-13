2020/12/13 | 20:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي والسفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف، الأحد، تأمين الحدود العراقية ومنع تسلل الإرهابيين، وملف مخيم الهول.وقال مكتب الأعرجي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي استقبل، بمكتبه اليوم الأحد، السفير الروسي في بغداد، ماكسيم ماكسيموف”.وأضاف البيان، أن “الأعرجي …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي والسفير الروسي يبحثان تأمين الحدود العراقية وملف “مخيم الهول”) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي والسفير الروسي يبحثان تأمين الحدود العراقية وملف “مخيم الهول”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).