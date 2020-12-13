محور الشمال للحشد الشعبي: لم تصدر أية موافقة لتشكيل الحشد الكردي

2020/12/13 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن قائد محور الشمال للحشد الشعبي، أبو رضا النجار، اليوم الأحد، أنه لم تصدر أية موافقة لتشكيل الحشد الكردي.

وقال النجار في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوكالات نقلت امس لقاءات مع شخصيات تحدثوا عن نيتهم في الانخراط ضمن صفوف الحشد الشعبي تحت مسمى الحشد الشعبي الكردي".

واضاف البيان :"كقيادة محور الشمال للحشد الشعبي، نعلن عن عدم وجود اية موافقات شفهيه او تحريريه في هذا المجال".

ودعا النجار وسائل الإعلام من "استقاء الاخبار من مصادرها مستقبلاً".

وكانت وسائل إعلام محلية، قد أفادت يوم أمس بتشكيل جديد تحت مسمى الحشد الكردي ينوي الانخراط ضمن ألوية الحشد الشعبي.

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