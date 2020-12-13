المرور العامة: المباشرة بنظام الدوام الصباحي والمسائي في مجمعات تسجيل السيارات

2020/12/13 | 20:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت مديرية المرور العامة عن المباشرة بنظام الدوام الصباحي والمسائي في مجمعات تسجيل السيارات لتسهيل اكمال اجراءات معاملات المواطنين./انتهى9

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