2020/12/13 | 20:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن مصدر امني عن قيام عناصر داعش بمهاجمة موقع للشرطة الاتحادية في احدى قرى ناحية الرياض التابعه لقضاء الحويجة دون خسائر تذكر .وقال مصدر امني، ان عناصر داعش الارهابي قامت بالتعرض على نقطة تابعة للشرطة الأتحادية ضمن الفرقة الآلية الثالثه بالفوج الثاني في قرية طار البغل التابعة لناحية الرياض بقضاء الحويجة ، على الشارع العام الرابط بين ناحية الرياض وبيجي ، بصاروخي RBG7 أحدهما انفجر والثاني لم ينفجر ، ولا يوجد اضرار بشرية او مادية ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يهاجم موقعا للشرطة الاتحادية بصاروخين في الحويجة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يهاجم موقعا للشرطة الاتحادية بصاروخين في الحويجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).