2020/12/13 | 20:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاحد، اخماد نيران اندلعت في بئر نفطي بحقل خباز النفطي بمحافظة كركوك، فيما اشارت الى استمرار الجهود لإخماد حريق في بئر آخر.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب الذي يشرف على عملية الاطفاء، في بيان، إن "الجهود الوطنية المخلصة في شركة نفط الشمال والجهات الساندة من الشركات الوطنية قد تمكنت وبإمكاناتها الذاتية من اخماد النيران في البئر 44 في حقل خباز النفطي بوقت قياسي وغير مسبوق".

وأشار حطاب إلى "استمرار الجهود الوطنية المخلصة للعاملين في القطاع النفطي وبإشراف ومتابعة وزير النفط احسان عبد الجبار لإطفاء واخماد النيران في البئر 33 في حقل خباز"، معتبراً أنه "خير رد على الارهاب الاعمى الذي يستهدف ضرب الثروة الوطنية والاقتصاد الوطني".

بدوره قال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد إن الوزارة "سخرت في وقت سابق جميع امكانتها لدعم واسناد الفرق الفنية والهندسية في شركة نفط الشمال من اجل الاسراع في السيطرة على النيران واخمادها واعادة تأهيلهما".

PUKmedia اعلام وزارة النفط

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد حريق في بئر نفطي بكركوك) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخماد حريق في بئر نفطي بكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).