وزارة النفط : اخماد نيران البئر 44 في حقل خباز بكركوك

2020/12/13 | 20:44 - المصدر: قناة التغيير

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اعلنت وزارة النفط اخماد النيران في البئر النفطي رقم أربعة وأربعين داخل حقل خباز بمحافظة كركوك والذي تعرض الى هجوم بالعبوات الناسفة الأربعاء الماضي.

واكد وكيل الوزارة استمرار الجهود من قبل العاملين في القطاع النفطي لإخماد النيران في البئر ثلاثة وثلاثين في حقل خباز .



وان الوزارة سخرت جميع امكانياتها لدعم واسناد الفرق الفنية والهندسية في شركة نفط الشمال من اجل الاسراع في السيطرة على النيران واخمادها واعادة تأهيل البئر.

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