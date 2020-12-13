الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتفقان على تمديد المفاوضات التجارية

2020/12/13 | 20:44 - المصدر: قناة التغيير

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أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية وأورسولا فون دير لين ان الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة اتفقا على تمديد المفاوضات التجارية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد.

وقالت دير لين ان الاتفاق جاء خلال اتصال هاتفي جمعها برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أكدا فيه إن المسؤولية تتطلب من الطرفين بذل جهود إضافية في هذه المرحلة، في حين بحث الجانبان القضايا الأساسية التي لم يتوصل إلى اتفاق بشأنها بعد، وهو ما يعني تأجيل اتخاذ قرار نهائي لحسم الموضوع.

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