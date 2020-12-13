الحشد الشعبي يعلق رسمياً على أنباء تشكيل

2020/12/13 | 20:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} علقت هيأة الحشد الشعبي، رسمياً على أنباء تشكيل "حشد كردي".

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