تفاصيل الحكم بحق وزيرة التربية في حكومة عبدالمهدي

2020/12/13 | 21:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد،

بان محكمة جنايات مكافحة الفساد

المركزية، قررت الحكم على

وزيرة التربية السابقة، سها خليل

حسين، بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ،

لارتكابها

مخالفات في عقد أبرمته الوزا

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