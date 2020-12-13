المالية تعلن اطلاق الرواتب لشهر كانون الاول

2020/12/13 | 21:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة المالية، الاحد، عن اطلاق

رواتب الموظفين لشهر كانون الأول

الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تابعته

وكالة نون أنه "تم اطلاق رواتب الموظفين

لشهر كانون الاول".

وصوت مجلس النواب في وقت سابق

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