2020/12/13 | 21:00 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة ، الأحد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء:اختتام الحملة الخريفية شُبه الوطنية للتلقيح بلقاح شلل الأطفال الفموي " ثنائي النمط " بنسبة تغطية ( 97.5 % )) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
، عن " إختتام الحملة الخريفية شُبه
الوطنية لتلقيح الأطفال دون سن الخامسة
من العمر بلقاح شلل الأطفال الفموي "
ثنائي النمط " ، وإستمرت خمسة أيام " ،
وفي حين أشارت
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء:اختتام الحملة الخريفية شُبه الوطنية للتلقيح بلقاح شلل الأطفال الفموي " ثنائي النمط " بنسبة تغطية ( 97.5 % )) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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