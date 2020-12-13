كربلاء:اختتام الحملة الخريفية شُبه الوطنية للتلقيح بلقاح شلل الأطفال الفموي

2020/12/13 | 21:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة ، الأحد

، عن " إختتام الحملة الخريفية شُبه

الوطنية لتلقيح الأطفال دون سن الخامسة

من العمر بلقاح شلل الأطفال الفموي "

ثنائي النمط " ، وإستمرت خمسة أيام " ،

وفي حين أشارت

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