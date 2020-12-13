مباحثات بغداد واربيل بلا نتائج… فرهاد علاء الدين

2020/12/13 | 21:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب فرهاد علاء الدين – رئيس المجلس الاستشاري العراقي:

انتهت جولات المباحثات بين وفد حكومة الاقليم والحكومة الفيدرالية في نفس المربع الذي بدأت منه

الاقليم يريد الاموال والمركز يريد النفط والاثنان لا يمكنهم التفاهم على صيغة مشتركة واصبح النقاش بينهم كحوار الطرشان

فاتفق الاخوة على ان لا يتفقوا وستستمر الازمة بينهم.

انتهت جولات المباحثات بين وفد حكومة الاقليم والحكومة الفيدرالية في نفس المربع الذي بدأت منه

الاقليم يريد الاموال والمركز يريد النفط والاثنان لا يمكنهم التفاهم على صيغة مشتركة واصبح النقاش بينهم كحوار الطرشان

فاتفق الاخوة على ان لا يتفقوا وستستمر الازمة بينهم#العراق #كوردستان pic.twitter.com/qypfxU2wsY

— Farhad Alaaldin (@farhad965) December 13, 2020

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