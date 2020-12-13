تنشر لأول مرة.. لقطات لطائرة سليماني لحظة وصولها إلى بغداد (فيديو)

2020/12/13 | 21:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دیجیتال میدیا إن آر تي

حصل "دیجیتال میدیا إن آر تي" الاحد، على تسجيل مصور يظهر لحظة وصول الطائرة التي اقلت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، إلى مطار بغداد الدولي وذلك قبل دقائق من اغتياله مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، بواسطة طائرة أميركية مسيرة.

وفي الخميس الماضي، كشف رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، أن الطائرة الأميركية التي اغتالت قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد، "حصلت على موافقة عراقية"، فيما نفى رئيس الحكومة السابق، عادل عبدالمهدي، منحه الموافقة.

وذكر مكتب عبدالمهدي في بيان صحفي: "ننفي نفيا قاطعا ما تتداوله بعض وسائل الإعلام من أن جهات عراقية رسمية قد أعطت موافقات على طيران أميركي استهدف الشهيدين المهندس وسليماني ورفاقهما، على العكس كان هناك تقيد صارم بقواعد الحركة سواء الأرضية او الجوية، مع حصول خروقات بين وقت واخر، كانت تسجل دائما، ونعلم الطرف المعني بها ونسعى للتعامل معها، وايقافها".

وأضاف: "حصل منذ صيف 2019 تصعيد خطير بسبب ما حصل من قصف وقصف متبادل لمقرات حشدية عسكرية تابعة للحشد الشعبي او لمواقع تواجد قوات التحالف والسفارة اضطرت معه القيادة العراقية التشديد على منع كل أشكال الطيران المسير وغير المسير إلا بموافقة الجهات الرسمية العراقية".

وأشار البيان إلى أن "الأوضاع استمرت بالتصاعد سريعا خصوصا بعد قصف معسكر للحشد الشعبي في القائم وسقوط عشرات الشهداء والجرحى، وما اعقب ذلك من تشييع كبير للشهداء واعتصام أمام السفارة الأميركية، اعقبه طلب متكرر من الجهات الرسمية الأميركية بالسماح لإدخال قوات جديدة الى العراق او للسماح لطائرات التحالف باستخدام المناطق المحظورة او باستخدام الترددات العراقية، أو إدخال منظومة باتريوت، وهو أمر رفض بشكل مكتوب وصريح رغم الإلحاح الأميركي".

وكان مصدر أمني عراقي أعلن أن موكب سيارات يتبع للحشد تعرض أثناء مروره قرب مطار بغداد الدولي ليل الخميس الجمعة (الثالث من كانون الثاني 2020) لقصف صاروخي أسفر عن سقوط تسعة قتلى، بينهم شخصيات مهمة.

والمهندس هو رسميا نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي لكنه يعتبر على نطاق واسع "قائد الحشد الفعلي وقد أدرجت الولايات المتحدة اسمه على قائمتها السوداء".

أما سليماني، الجنرال الإيراني "الذائع الصيت"، فهو قائد فيلق القدس، الجهاز المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، وهو أيضا "رجل إيران الأول في العراق".

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