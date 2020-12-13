العثور على انفاق واسلحة واعتدة وصواريخ في تلعفر بنينوى والزاب بكركوك

2020/12/13 | 21:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ عثرت الاستخبارات العسكرية على انفاق و أسلحة واعتدة وصواريخ في منطقة الزاب بكركوك وتلعفر بنينوى.وذكر بيان للمديرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه انه بناء" على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 ولواء المشاة 51 والفوج الأول منه من ضبط 400 اطلاقة BKC و13 رمانة و 8 مخازن عتاد و3 صواريخ ضد الأشخاص وهاون عيار 60 ملم مع الركيزة والقاعدة وقاذفة RBG7 في منطقة الزاب بكركوك.على صعيد متصل تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ من الوصول الى نفقين ممتدين تحت دار مهدمة في قرية طولباش التابعة الى قضاء تلعفر غرب نينوى وتضبط ايضا ١٧ مقذوف دبابة ، وعبوات ناسفة ضد الدروع ، بالاضافة الى قنبرة هاون ١٢٠ ملم ، وعبوة ناسفة محلية الصنع فيما قامت مفارز هندسة الفرقة بتفجير المواد تحت السيطرة./انتهى9

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