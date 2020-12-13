كركوك تطالب الحكومة بالزام الوفد التفاوضي الكردي بتجهيز كركوك بالكهرباء وفق العقد المبرم مع المستثمر

2020/12/13 | 21:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/طالب محافظ كركوك راكان الجبوري، الحكومة المركزية بالزام الوفد التفاوضي الكردي في بغداد بتجهيز كركوك ب 250ميكا واط من الكهرباء المجهز وفق العقد المبرم مع المستثمر في اقليم كردستان بسبب رفض الاقليم تجهيز كركوك لاهداف سياسية .وقال ان كركوك تشهد قطع 19ساعه يوميا من الكهرباء ولديها عقد مع المستثمر في اقليم كردستان وهو جاهز لمعاودة تجهيز كركوك الا ان الاقليم يرفض حسب بلاغ المستثمر لاهداف سياسية بسبب وضع كركوك .واضاف خلال زيارته الى مركز السيطرة الوطنية الشمالي في محطة كهرباء تازه ومديرية الشبكات واللقاء بمدارء النقل والتوزيع والشبكات والانتاج وبحضور عدد الفنيين والاطلاع على وضع منظومة التجهيز في عموم العراق عبر السيطرة الوطنية، ان كركوك تعاني من مشكلة التجهيز وهي مشكلة كبيرة في عموم العراق وهذا يتطلب جهدا وتعاونا لاجل ايجاد حلول عاجلة واخرى مستقبلية.واكد على ضرورة زيادة تجهيز الكهرباء في كركوك لتقليل ساعات القطع التي تصل حاليا تجهيز ساعة واحده مع قطع لخمس ساعات، الى جانب مطالبتنا وزارة النفط بتجهيز زيت الغاز المدعوم لأصحاب المولدات خلال شهرين/.انتهى

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